30 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan vatandaşa büyüme mesajı! Herkes büyümeden faydalanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan vatandaşa büyüme mesajı! Herkes büyümeden faydalanacak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2021 13:45
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, açıklanan büyüme verilerini değerlendirdi. Vatandaşın yüzünün güleceğini dile getiren Bakan Elvan, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir." açıklamasında bulundu.
Lütfi Elvan’dan vatandaşa büyüme mesajı!
Lütfi Elvan'dan vatandaşa büyüme mesajı!
Yıl sonu büyüme beklentisi ne?
Yıl sonu büyüme beklentisi ne?
Türkiye 3. Çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü!
Türkiye 3. Çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü!
Şimdi öde 5 bin lira kazan
Şimdi öde 5 bin lira kazan
Flaş asgari ücret tahmini
Flaş asgari ücret tahmini
Asgari ücrette yüksek zam formülü!
Asgari ücrette yüksek zam formülü!
Dolar üzerinden asıl hedeflenen ne?
Dolar üzerinden asıl hedeflenen ne?
2022 yılında asgari ücret...
2022 yılında asgari ücret...
Manipülasyon mercek altında!
Manipülasyon mercek altında!
300 yıllık gelenek gelir kapısı oldu!
300 yıllık gelenek gelir kapısı oldu!
Asgari ücret ne kadar olacak
Asgari ücret ne kadar olacak
Kritik ziyaret! Ortak anlaşmalar imzalandı
Kritik ziyaret! Ortak anlaşmalar imzalandı
Daha Fazla Video Göster