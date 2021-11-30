30 Kasım 2021, Salı
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan vatandaşa büyüme mesajı! Herkes büyümeden faydalanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, açıklanan büyüme verilerini değerlendirdi. Vatandaşın yüzünün güleceğini dile getiren Bakan Elvan, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir." açıklamasında bulundu.