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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile kritik toplantı

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Giriş: 02.04.2021 11:36
Güncelleme:02.04.2021 11:39
Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bugün saat 15.30'da video konferans ile bir araya gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bugün saat 15.30'da bir araya gelecek.

Bakan Elvan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda AB büyükelçilerine "ekonomi reformları"na ilişkin sunum yapacak.

Elvan, Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında AB büyükelçilerine bilgi verecek ve soruları cevaplayacak.

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