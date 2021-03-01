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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk

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Giriş: 01.03.2021 12:19
Güncelleme:01.03.2021 12:21
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden biri olduğunu açıkladı.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk. 2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak" dedi.

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