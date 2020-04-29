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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan esnafa destek paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu bir milli mücadele; bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemiz, esnafımız, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var" dedi.
"BU BİR MİLLİ MÜCADELE"
Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından, esnaf destek paketinden yararlanan Muhterem Doğan'ın iş yerinde çekilen, birlik beraberlik mesajı verdiği videosunu paylaştı.
Bakan Albayrak, "Muhterem Bey'in dediği gibi geçmişte nice daha büyük badirelerin üstesinden birlik ve beraberlik ile gelmeyi başarmış bir milletiz. İnşallah bu mücadelemizde de devletimizin desteği ve gayreti, milletimizin el birliği ile tüm sorunlarımızı beraber aşacağız" mesajıyla paylaştığı videonun son bölümünde ise "Bu bir milli mücadele; bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemiz, esnafımız, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var" ifadelerini kullandı.
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