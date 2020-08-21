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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Zafer, inananlarındır

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Giriş: 21.08.2020 20:08
Güncelleme:21.08.2020 20:22
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tuna-1'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedilmesine ilişkin, "Zafer, inananlarındır. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinin Tuna-1'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Zafer, inananlarındır. İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun" ifadelerini kullandı.

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