Hazine Bakanlığındaki görüşme sona erdi! Bakan Şimşek, CHP Karatepe ile bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti. Görüşme yaklaşık olarak 4 saat 20 dakika civarında sürdü. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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