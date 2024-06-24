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Hazine Bakanlığındaki görüşme sona erdi! Bakan Şimşek, CHP Karatepe ile bir araya geldi

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 24.06.2024 14:42
CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti. Görüşme yaklaşık olarak 4 saat 20 dakika civarında sürdü. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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