Hayvancılık destekleri artırıldı! Üretici refahını artırmak temel strateji

Tarım ve Orman Bakanlığı hayvancılık desteklerini yüzde 150'lere varan oranlarda artırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temel stratejilerinin üretici ve hayvan refahını yükseltmek olduğunu açıkladı.

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