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Havalimanlarında yolcu sayısı arttı

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Giriş: 17.07.2023 16:25
Güncelleme:17.07.2023 16:25
2023'ün ilk yarısında havalimanlarında yolcu sayısı arttı. Özellikle turizm merkezlerindeki havalimanları 64 milyondan fazla yolcu ağırladı. Son durumu A Haber ekibinden Tayfun Er aktardı.
Havalimanlarında yolcu sayısı arttı
Havalimanlarında yolcu sayısı arttı
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