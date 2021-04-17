Hasankeyf-2 Köprüsü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılıyor

Son dakika haberine göre; Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alacak Hasankeyf-2 Köprüsü'nde çalışmalar tamamlanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan videokonferansla köprünün açılışına katılacak. Hasankeyf-2 Köprüsü, hem yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayacak hem de Batman-Midyat yolunda baraj geçiş sorununa çözüm olacak.