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Hasankeyf-2 Köprüsü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılıyor

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Giriş: 17.04.2021 08:59
Güncelleme:17.04.2021 09:08
Son dakika haberine göre; Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alacak Hasankeyf-2 Köprüsü'nde çalışmalar tamamlanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan videokonferansla köprünün açılışına katılacak. Hasankeyf-2 Köprüsü, hem yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayacak hem de Batman-Midyat yolunda baraj geçiş sorununa çözüm olacak.
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