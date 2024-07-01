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Harç düzenlemesi ertelenecek mi? Yurt dışı çıkış harcı için iki formül masada

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 10:57
Yurt dışı çıkış harcının yükseleceği iddiaları gündemdeki yerini korurken, düzenlemenin 1 ekim sonrasına ertelenmesi ihtimali de var. AK Parti grubunda, yapılacak zammın sınırlandırılması gerektiği görüşünü savunan milletvekilleri bulunuyor.
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