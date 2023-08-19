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Hangi yatırım araçları öne çıkıyor?

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Giriş: 19.08.2023 13:18
Haftanın son işlem gününde piyasalar ne durumda? Piyasalar haftayı nasıl kapatır? Borsada beklentiler neler? Altın ve dövizin seyri ne olur? Düşüşler sürer mi? Çeyrek ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? Altın almalı mı satmalı mı? Canlı yayın konuğumuz Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar detayları aktardı.
Hangi yatırım araçları öne çıkıyor?
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