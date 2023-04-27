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Hangi kurum kaç kişi alacak? 234 binden fazla yeni istihdam

A Haber
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Giriş: 27.04.2023 14:08
Kamu ve özel sektöre bir ay içinde 234 bin kişi alınacak. A Haber muhabiri Kübra Bal Ankara'dan detayları aktardı.
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