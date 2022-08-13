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Hangi ilçede kira fiyatları ne kadar düştü?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.08.2022 11:14
Kiralık evlerde ödeme sorunu yaşanması, ev sahiplerini indirime yöneltti. Bu durum rakamlara da yansımaya başladı. Peki, kira fiyatları ne kadar düştü? Konuyu A Haber canlı yayınında TÜGEM Yönetim Kurulu Üyesi Sühran Aras ile detaylandırdık.
Hangi ilçede kira fiyatları ne kadar düştü?
Hangi ilçede kira fiyatları ne kadar düştü?
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