13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Hangi ilçede kira fiyatları ne kadar düştü?
Kiralık evlerde ödeme sorunu yaşanması, ev sahiplerini indirime yöneltti. Bu durum rakamlara da yansımaya başladı. Peki, kira fiyatları ne kadar düştü? Konuyu A Haber canlı yayınında TÜGEM Yönetim Kurulu Üyesi Sühran Aras ile detaylandırdık.