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Hangi borçların tamamı silinecek? Vergi, prim, öğrenim kredileri ve trafik cezaları yapılandırılabilecek

A Haber
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Giriş: 16.03.2023 15:56
Borç yapılandırma paketi yürürlüğe girdi. Yaklaşık 15 milyon kişi borcunu yapılandırabilecek. Peki hangi borçların tamamı silinecek? Kimler ödeme kolaylığından yararlanıp emekli olabilecek? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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