16 Mart 2023, Perşembe
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Hangi borçların tamamı silinecek? Vergi, prim, öğrenim kredileri ve trafik cezaları yapılandırılabilecek
Borç yapılandırma paketi yürürlüğe girdi. Yaklaşık 15 milyon kişi borcunu yapılandırabilecek. Peki hangi borçların tamamı silinecek? Kimler ödeme kolaylığından yararlanıp emekli olabilecek? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.