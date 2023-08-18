Hamsi ihracatı yüzde 11 arttı! Hamsi ihracatı geliri 7 milyon 33 bin 153 dolara ulaştı

Türkiye'den ocak-temmuz döneminde yapılan hamsi ihracatı yüzde 11 artarak 7 milyon dolara ulaştı. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan firma ihracat sorumlusu Lütfiye Er anlattı.

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