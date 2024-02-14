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Hamsi bolluğu ihracata yansıdı! 11 ülkeye 288 bin ton hamsi satıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 16:10
Karadeniz'de bu sezon son yılların en verimli hamsi sezonu yaşanıyor. Hamsi bolluğu ihracata da yansıdı. Ocak ayında 11 ülkeye yaklaşık 760 bin dolarlık hamsi ihracatı gerçekleştirildi.
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Hamsi bolluğu ihracata yansıdı!
Hamsi bolluğu ihracata yansıdı!
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