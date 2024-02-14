Hamsi bolluğu ihracata yansıdı! 11 ülkeye 288 bin ton hamsi satıldı

Karadeniz'de bu sezon son yılların en verimli hamsi sezonu yaşanıyor. Hamsi bolluğu ihracata da yansıdı. Ocak ayında 11 ülkeye yaklaşık 760 bin dolarlık hamsi ihracatı gerçekleştirildi.

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