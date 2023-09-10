Halka arz etkisi ne kadar sürer? KKM'den çıkacak para nereye yönelecek?

Halka açılan şirketlerin borsa performansı göz dolduruyor. Halka arz etkisi ne kadar sürer? KKM'den çıkış hangi yöne olacak? Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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