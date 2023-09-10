10 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Halka arz etkisi ne kadar sürer? KKM'den çıkacak para nereye yönelecek?

Halka arz etkisi ne kadar sürer? KKM'den çıkacak para nereye yönelecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2023 12:41
Halka açılan şirketlerin borsa performansı göz dolduruyor. Halka arz etkisi ne kadar sürer? KKM'den çıkış hangi yöne olacak? Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Halka arz etkisi ne kadar sürer?
Halka arz etkisi ne kadar sürer?
2. el otomobilde fiyatlar düşüyor
2. el otomobilde fiyatlar düşüyor
Altında beklenti ne yönde? Altın nasıl bir seyir izleyecek?
Altında beklenti ne yönde? Altın nasıl bir seyir izleyecek?
Fitch Ratings’ten ’Türkiye’ kararı!
Fitch Ratings'ten 'Türkiye' kararı!
Her evden bir kişi istihdam edilecek!
Her evden bir kişi istihdam edilecek!
İFM’nin kubbesi kuruluyor! Zorlu mesai
İFM'nin kubbesi kuruluyor! Zorlu mesai
35 bin dekar tarım arazisi suya kavuşuyor!
35 bin dekar tarım arazisi suya kavuşuyor!
Teknoloji savaşı! 2 günde 200 milyar dolar kayıp
Teknoloji savaşı! 2 günde 200 milyar dolar kayıp
Emekliye çifte maaş! Yeni emeklilik sistemi...
Emekliye çifte maaş! Yeni emeklilik sistemi...
Halka arzlara dikkat! Uzman isim uyardı
Halka arzlara dikkat! Uzman isim uyardı
Sosyal yardımlar ne kadar artacak?
Sosyal yardımlar ne kadar artacak?
İkinci emeklilik sistemi nedir?
İkinci emeklilik sistemi nedir?
Daha Fazla Video Göster