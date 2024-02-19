19 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Haftalık mesai 40 saate iniyor! Meslek gruplarına göre kademeli azaltmaya gidilecek

Haftalık mesai 40 saate iniyor! Meslek gruplarına göre kademeli azaltmaya gidilecek

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.02.2024 09:12
İş kanunlarında, merkezinde çalışanların olacağı yeni değişiklikler için hükümet yeni bir çalışma yaptı. Haftalık çalışma saatlerinin 45 saatten 40'a indirilmesi planlanıyor. Yeni kanun çalışmalarının merkezinde çalışan olacak. Çalışan güçlenirse; işletme ve işveren gelişir mottosu ile hareket edilecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haftalık mesai 40 saate iniyor
Haftalık mesai 40 saate iniyor
Ödeme takvimi belli oldu
Ödeme takvimi belli oldu
Ürküten rapor! Dünyanın yarısı...
Ürküten rapor! Dünyanın yarısı...
Altında yön ne olacak?
Altında yön ne olacak?
Hasadın son günleri! Bu yıl rekolte yüksek
Hasadın son günleri! Bu yıl rekolte yüksek
Yüksek aidata nasıl itiraz edilir?
Yüksek aidata nasıl itiraz edilir?
Bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu!
Bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu!
Burslara üst sınırdan artış!
Burslara üst sınırdan artış!
Borsa rekora doymuyor!
Borsa rekora doymuyor!
Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı
Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı
Borsada rekor üstüne rekor!
Borsada rekor üstüne rekor!
Merkez Bankası’ndan 5 öneri
Merkez Bankası'ndan 5 öneri
Daha Fazla Video Göster