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Hacizli araçların satışı başladı

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Giriş: 23.11.2023 13:19
Yediemin otoparklarındaki 1,5 milyon hacizli araçların satışında yeni bir aşamaya geçildi. Araçlarına haciz gelen vatandaşlar bugünden itibaren 10 gün içinde ücretini ödedikten sonra araçlarını geri alabilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
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