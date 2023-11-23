23 Kasım 2023, Perşembe
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Hacizli araçların satışı başladı
Yediemin otoparklarındaki 1,5 milyon hacizli araçların satışında yeni bir aşamaya geçildi. Araçlarına haciz gelen vatandaşlar bugünden itibaren 10 gün içinde ücretini ödedikten sonra araçlarını geri alabilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.