Günlük kiralık evlerde büyük oyun! İlanda 200 TL gösterilen kira anlaşmada 2 bin TL'ye nasıl yükseliyor?

Günlük kiralık evlerde yeni dönem 1 Ocak'ta başlamış ve 'turizm konutu belgesi' zorunlu hale gelmişti. Buna rağmen belgesiz kiralama yapan ev sahipleri, 200 liraya ilan verip anlaşmada fiyatı iki bin liraya çıkartıyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve konuğu gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı detayları konuştu.

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