Gündemde memur ve emekli zamları var! Hükümlülerin pandemi izni uzatılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Genel Kurul, memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. Başka önemli konu başlıkları da var. Ayrıntıları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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