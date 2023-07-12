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Gündemde memur ve emekli zamları var! Hükümlülerin pandemi izni uzatılıyor

A Haber
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Giriş: 12.07.2023 08:43
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Genel Kurul, memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. Başka önemli konu başlıkları da var. Ayrıntıları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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