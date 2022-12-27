27 Aralık 2022, Salı
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Gübre ve hayvan yeminde indirim
Çiftçilere kimyevi gübrede yüzde 13, karma yemde yüzde 5’e varan indirim yapılacak… Fiyatlar Nisan sonuna kadar sabit kalacak. Başkan Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası verdiği müjdelerden bir kaçı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.