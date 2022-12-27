27 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Gübre ve hayvan yeminde indirim

Gübre ve hayvan yeminde indirim

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2022 10:00
Çiftçilere kimyevi gübrede yüzde 13, karma yemde yüzde 5’e varan indirim yapılacak… Fiyatlar Nisan sonuna kadar sabit kalacak. Başkan Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası verdiği müjdelerden bir kaçı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gübre ve hayvan yeminde indirim
Gübre ve hayvan yeminde indirim
Alışverişe çıkacaklar dikkat!
Alışverişe çıkacaklar dikkat!
EYT için tarih verildi
EYT için tarih verildi
Enerjide Dışa bağımlılık bitiyor mu?
Enerjide "Dışa bağımlılık" bitiyor mu?
Türkiye’nin doğal gazda ticaret merkezi oluyor
"Türkiye’nin doğal gazda ticaret merkezi oluyor"
Başkan Erdoğan’dan doğal gaz müjdesi
Başkan Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi
Emekli ve memur zamları için net oran!
Emekli ve memur zamları için net oran!
Ulaşım kolaylaştı turizm canlandı
Ulaşım kolaylaştı turizm canlandı
Girişimcilik Merkezi gelir kapısı oldu
Girişimcilik Merkezi gelir kapısı oldu
Borsaya kadın ilgisi!
Borsaya kadın ilgisi!
Tarihi rekor Afyon’da!
Tarihi rekor Afyon’da!
Karadeniz’deki müjde ne olacak?
Karadeniz'deki müjde ne olacak?
Daha Fazla Video Göster