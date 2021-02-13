Edirne’de yetkililer çiftçilerin şikayeti üzerine harekete geçti. Bazı bayilerde fahiş fiyat artışı nedeniyle gübre bayilerinde denetim başladı. Fahiş fiyat artışı üzerine kontrol gerçekleştiren ekipler firmaların depolarını gezdi. Depolardaki çuvallar tek tek kontrol edildi. Firma sahiplerine kanunla ilgili bilgi verdi. Haksız fiyat artışı tespit edilmesi durumunda söz konusu firmalara idari para cezası uygulanacak.