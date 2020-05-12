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GSS ve Bağ Kur prim borcu olanlara sağlık hizmeti yılbaşına kadar ücretsiz olacak |Video

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12.05.2020
Avrupa'nın birçok ülkesi yeni tip koronavirüs salgından başarısız sınav verirken Türkiye'nin performansı dünyada ilgiyle takip edildi. Sağlık hizmetinde vatandaşına verdiği hizmetler, başta ABD, İngiltere, İtalya ve İspanya olmak üzere salgından büyük yara alan ülkelere gönderdiği maske, tıbbı malzeme desteği ile örnek oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında Türkiye'nin sağlık sisteminin detaylarını anlattı. Erdem, on binlerce kişinin yanıtını merak ettiği "GSS ve Bağ-Kur prim borcu olan sağlık hizmetinden faydalanabiliyor mı?" sorusuna canlı yayında cevap verdi ve yılbaşına kadar prim borcu olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceğini söyledi.

Avrupa'nın birçok ülkesi yeni tip koronavirüs salgından başarısız sınav verirken Türkiye'nin performansı dünyada ilgiyle takip edildi.

Sağlık hizmetinde vatandaşına verdiği hizmetler, başta ABD, İngiltere, İtalya ve İspanya olmak üzere salgından büyük yara alan ülkelere gönderdiği maske, tıbbı malzeme desteği ile örnek oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında Türkiye'nin sağlık sisteminin detaylarını anlattı. Erdem, on binlerce kişinin yanıtını merak ettiği "GSS ve Bağ-Kur prim borcu olan sağlık hizmetinden faydalanabiliyor mı?" sorusuna canlı yayında cevap verdi ve yılbaşına kadar prim borcu olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceğini söyledi.

Yılbaşına kadar ücretsiz
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