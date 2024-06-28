"Gri listeden çıktık" mesajı mı? Bakan Mehmet Şimşek'ten "başardık" paylaşımı

Türkiye için bugün önemli bir karar açıklanacak. Ülkelerin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF'ın ilerleyen saatlerde Türkiye'nin de içinde bulunduğu gri liste kararını duyurması bekleniyor. Ancak bu karar öncesi Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte tüm detaylar...

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