28 Haziran 2024, Cuma
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Gri liste ne zaman açıklanacak? Türkiye gri listeden çıkacak mı? Piyasaların gözü bu açıklamada!
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 3 yılda bir açıklanan gri liste için geri sayım başladı. Ülkelerin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, bugün saat 12'de Türkiye'nin de içinde bulunduğu gri liste kararını açıklayacak. Kararda Türkiye'nin listeden çıkacağı öngörülüyor. Peki Türkiye gri listeden çıkacak mı? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu.