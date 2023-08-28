Gramajla gizli zam mercek altında! Gizli zamma 347 bin lira ceza

Bazı firmalar zam yapmak yerine gramajlarını düşürmeyi tercih ediyor. İşte bu fark edilmesi çok da kolay olmayan gizli zam şimdi Ticaret Bakanlığı'nın yakın takibinde. Eğer ambalajda gözle görülür bir ibare yoksa, işletmelere 347 bin liraya kadar ceza kapıda.

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