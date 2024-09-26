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Gram altının fiyatı 3 bin lirayı geçti, yükseliş sürer mi?

Gram altının fiyatı 3 bin lirayı geçti, yükseliş sürer mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 17:14
Son günlerde yükselişe geçen altın fiyatları rekor tazeliyor. Gram altın 3 bin lirayı geçti. Yükseliş devam edecek mi? Tüm merak edilenleri A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş aktardı.
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