Gram altının fiyatı 3 bin lirayı geçti, yükseliş sürer mi?

Son günlerde yükselişe geçen altın fiyatları rekor tazeliyor. Gram altın 3 bin lirayı geçti. Yükseliş devam edecek mi? Tüm merak edilenleri A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş aktardı.

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