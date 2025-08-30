30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Gram altından tarihi rekor! Trump-Fed savaşını altın kazandı!
Gram altından tarihi rekor! Trump-Fed savaşını altın kazandı!

Gram altından tarihi rekor! Trump-Fed savaşını altın kazandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 07:51
Altın yatırımcısı, Kapalıçarşı’da gözlerine inanamadı. Zira gram fiyatı 4 bin 550 lirayı aştı, hatta piyasada 4 bin 600 liraya dayandı. Tarihi rekorun ardında Trump'ın Fed'in bir yönetim kurulu üyesini görevden alması var. Bu yükseliş kalıcı mı yoksa kriz çözülünce tabelalarda yeni bir düşüş görecek miyiz? İşte yanıtı...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gram altından tarihi rekor! Trump-Fed savaşını altın kazandı!
Gram altından tarihi rekor! Gram altından tarihi rekor
Gram altından tarihi rekor! Gram altından tarihi rekor
AGF’ye 10,5 milyar TL kaynak aktardı
AGF'ye 10,5 milyar TL kaynak aktardı
Yeni konut projeleri için geri sayım hızlandı!
Yeni konut projeleri için geri sayım hızlandı!
EKK’dan enflasyon açıklaması!
EKK’dan enflasyon açıklaması!
Araç ve konut kredilerinde hesaplama değişti!
Araç ve konut kredilerinde hesaplama değişti!
Altın mı yoksa gümüş mü alınmalı?
Altın mı yoksa gümüş mü alınmalı?
Zengezur Koridoru’nun kapısı Kalyon İnşaat’la açılıyor
Zengezur Koridoru’nun kapısı Kalyon İnşaat’la açılıyor
11 hizmet koluna yeni haklar geliyor!
11 hizmet koluna yeni haklar geliyor!
Memura yeni zam teklifi!
Memura yeni zam teklifi!
Enflasyon beklentileri iyileşiyor
"Enflasyon beklentileri iyileşiyor"
Hakem Kurulu 4. kez bir araya gelecek!
Hakem Kurulu 4. kez bir araya gelecek!
Altında beklenti ne yönde? Uzman isim A Para’da açıkladı
Altında beklenti ne yönde? Uzman isim A Para'da açıkladı
Daha Fazla Video Göster