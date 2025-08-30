Gram altından tarihi rekor! Trump-Fed savaşını altın kazandı!

Altın yatırımcısı, Kapalıçarşı’da gözlerine inanamadı. Zira gram fiyatı 4 bin 550 lirayı aştı, hatta piyasada 4 bin 600 liraya dayandı. Tarihi rekorun ardında Trump'ın Fed'in bir yönetim kurulu üyesini görevden alması var. Bu yükseliş kalıcı mı yoksa kriz çözülünce tabelalarda yeni bir düşüş görecek miyiz? İşte yanıtı...

