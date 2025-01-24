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Gram altında yükseliş sürecek mi?

Gram altında yükseliş sürecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.01.2025 18:51
Altın fiyatları, Donald Trump'ın Fed'den faizlerin indirilmesini isteyeceği beklentileriyle yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Haftanın başından beri yükselişine devam eden gram altın bugüne yüzde 0,89 yükselişle rekorla başlardı. Peki gram altındaki yükseliş devam edecek mi? Finans Analisti İslam Memiş A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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Gram altında yükseliş sürecek mi?
Gram altında yükseliş sürecek mi?
Gram altında yükseliş sürecek mi?
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