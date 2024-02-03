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Gram altında yeni rekor

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Giriş: 03.02.2024 12:42
Güncelleme:03.02.2024 12:42
Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Peki altının seyri ne olacak? Düşecek mi artacak mı? Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu ve konuğu İslam Memiş aktardı.
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
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