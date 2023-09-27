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Gram altın yükselir mi? Flaş tahmin: Altın 3-4 aydır uyuyor! Zaman zaman düşüşler olabilir ama...

A Haber
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Giriş: 27.09.2023 09:22
Yeni günde piyasalarda biz ne bekliyor? Altın döviz ve borsada yön ne olur? Gram altın düşer mi yükselir mi? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Gram altın yükselir mi? Flaş tahmin GRAM ALTIN YÜKSELİR Mİ? FLAŞ TAHMİN

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Gram altın yükselir mi? Flaş tahmin
Gram altın yükselir mi? Flaş tahmin
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