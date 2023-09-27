27 Eylül 2023, Çarşamba
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Gram altın yükselir mi? Flaş tahmin: Altın 3-4 aydır uyuyor! Zaman zaman düşüşler olabilir ama...
Yeni günde piyasalarda biz ne bekliyor? Altın döviz ve borsada yön ne olur? Gram altın düşer mi yükselir mi? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.