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Gram altın rekor kırdı! Yükseliş sürecek mi? İslam Memiş rakam verdi

Gram altın rekor kırdı! Yükseliş sürecek mi? İslam Memiş rakam verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.02.2025 14:37
Trump koltuğa oturdu altın yükselişe geçti. Trump'ın siyaset tarzı tehditleri, küresel ticarette öngörülmez bir hava oluşturdu. Yatırımcı da güvenli liman altına yöneldi. Gram altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Altın nereye koşuyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi.
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Gram altın rekor kırdı! Yükseliş sürecek mi? İslam Memiş rakam verdi
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