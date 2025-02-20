20 Şubat 2025, Perşembe
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Gram altın rekor kırdı! Yükseliş sürecek mi? İslam Memiş rakam verdi
Trump koltuğa oturdu altın yükselişe geçti. Trump'ın siyaset tarzı tehditleri, küresel ticarette öngörülmez bir hava oluşturdu. Yatırımcı da güvenli liman altına yöneldi. Gram altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Altın nereye koşuyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi.