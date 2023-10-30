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GRAM ALTIN ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları…

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Giriş: 30.10.2023 14:22
Son dakika altın haberi... Gram altın haftaya rekorla başladı. Ons altın 2 bin dolar seviyesine yükseldi. İç piyasada gram altın yeni bir rekorla bin 826 lirayı gördü.

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