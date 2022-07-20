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Gram altın ne kadar? Çeyrek fiyatı ne? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman ekonomist: Her geri çekilme...

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Giriş: 20.07.2022 09:38
Son dakika ekonomi haberi... Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Altının seyri ne olur? Alım için uygun zaman ne? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ve Ekonomist Belgin Maviş konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Uzman ekonomist: Her geri çekilme... UZMAN EKONOMİST: HER GERİ ÇEKİLME...

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Uzman ekonomist: Her geri çekilme...
Uzman ekonomist: Her geri çekilme...
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