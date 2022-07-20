Gram altın ne kadar? Çeyrek fiyatı ne? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman ekonomist: Her geri çekilme...

Son dakika ekonomi haberi... Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Altının seyri ne olur? Alım için uygun zaman ne? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ve Ekonomist Belgin Maviş konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN