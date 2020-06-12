12 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın yükselir mi? Altın fiyatlarında son durum |Video (12.06.2020)

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın yükselir mi? Altın fiyatlarında son durum |Video (12.06.2020)

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.06.2020 14:35
Güncelleme:12.06.2020 16:11
Doların yükselmesiyle birlikte altın fiyatlarından da bir hareketlilik gözlemdiğini söyleyen Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, altın fiyatlarındaki yükselişin süreceğini açıkladı. Peki gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? 12 Haziran Cuma gününe ait altın fiyatlarındaki en güncel rakamlar haberimizde...

Doların yükselmesiyle birlikte altın fiyatlarından da bir hareketlilik gözlemdiğini söyleyen Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, altın fiyatlarındaki yükselişin süreceğini açıkladı. Peki gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? 12 Haziran Cuma gününe ait altın fiyatlarındaki en güncel rakamlar haberimizde...

Altın fiyatlar yükselir mi?
Altın fiyatlar yükselir mi?
Dolar neden yükseldi? Yükseliş sürecek mi?
Dolar neden yükseldi? Yükseliş sürecek mi?
THY duyurdu: 19 Haziran'da yeniden başlıyor
THY duyurdu: 19 Haziran'da yeniden başlıyor
Gıda teröristlerine yakın takip!
Gıda teröristlerine yakın takip!
Emekliye çifte maaş müjdesi
Emekliye çifte maaş müjdesi
Orman ve Su İşleri eski bakanı Veysel Eroğlu A Haber'de gündemi değerlendirdi
Orman ve Su İşleri eski bakanı Veysel Eroğlu A Haber'de gündemi değerlendirdi
Emekliye çifte maaş müjdesi
Emekliye çifte maaş müjdesi
FED sonrası altın fiyatları...
FED sonrası altın fiyatları...
Bakan Albayrak'tan kritik toplantı sonrası flaş açıklama
Bakan Albayrak'tan kritik toplantı sonrası flaş açıklama
Bakan Kurum uyardı: Mutlaka yaptırın
Bakan Kurum uyardı: Mutlaka yaptırın
Piyasaya 10 yıl vadeli can suyu
Piyasaya 10 yıl vadeli can suyu
Bayraktar duyurdu: Bir rekor daha kırıldı
Bayraktar duyurdu: Bir rekor daha kırıldı
Daha Fazla Video Göster