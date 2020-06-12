Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın yükselir mi? Altın fiyatlarında son durum |Video (12.06.2020)

Doların yükselmesiyle birlikte altın fiyatlarından da bir hareketlilik gözlemdiğini söyleyen Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, altın fiyatlarındaki yükselişin süreceğini açıkladı. Peki gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? 12 Haziran Cuma gününe ait altın fiyatlarındaki en güncel rakamlar haberimizde...

Doların yükselmesiyle birlikte altın fiyatlarından da bir hareketlilik gözlemdiğini söyleyen Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, altın fiyatlarındaki yükselişin süreceğini açıkladı. Peki gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? 12 Haziran Cuma gününe ait altın fiyatlarındaki en güncel rakamlar haberimizde...