18 Ağustos 2023, Cuma
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GRAM ALTIN için flaş tahmin: 50 TL ile 100 TL arasında... | GÜNCEL ALTIN FİYATLARI VE BORSADA SON DURUM
Son dakika ALTIN fiyatları... Haftanın son işlem gününde piyasalar ne durumda? Piyasalar haftayı nasıl kapatır? Borsada beklentiler neler? Altın ve dövizin seyri ne olur? Düşüşler sürer mi? Çeyrek ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? Altın almalı mı satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, ekonomide yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Finans Analisti İslam Memiş ise düğünü ve altın borcu olanlara tavsiyelerde bulundu.