06 Eylül 2025, Cumartesi

Gram altın 5 bin TL'ye koşuyor! Altındaki rekor yükselişin sebebi ne?

Gram altın 5 bin TL'ye koşuyor! Altındaki rekor yükselişin sebebi ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 08:37
Altın son haftalarda rekorlara doymuyor. Soluksuz rekor yükselişler konuşuluyor. Geçen haftalarda gram altın 4 bin 300 lira civarındaydı şimdi 5 bin liraya doğru hızlı bir şekilde gidiyor. Tam altın artık 31 bin lirayı geçti. Bu noktada herkesin aklında soru aynı. Altına ne oldu? Detaylar haberimizde…
