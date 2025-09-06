06 Eylül 2025, Cumartesi
Gram altın 5 bin TL'ye koşuyor! Altındaki rekor yükselişin sebebi ne?
Altın son haftalarda rekorlara doymuyor. Soluksuz rekor yükselişler konuşuluyor. Geçen haftalarda gram altın 4 bin 300 lira civarındaydı şimdi 5 bin liraya doğru hızlı bir şekilde gidiyor. Tam altın artık 31 bin lirayı geçti. Bu noktada herkesin aklında soru aynı. Altına ne oldu? Detaylar haberimizde…