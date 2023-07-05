Gözler torba yasada! Yeni torba yasada neler var, yasa meclis'e ne zaman gelecek?

Torba yasa Meclis'e ne zaman gelecek? Son durum ne? Yasa kimleri kapsıyor, neler içeriyor? Yeni torba yasada neler var? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu anlattı.

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