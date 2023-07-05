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Gözler torba yasada! Yeni torba yasada neler var, yasa meclis'e ne zaman gelecek?

A Haber
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Giriş: 05.07.2023 11:18
Torba yasa Meclis'e ne zaman gelecek? Son durum ne? Yasa kimleri kapsıyor, neler içeriyor? Yeni torba yasada neler var? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu anlattı.
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