17 Şubat 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Piyasaların beklentisi ne?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. Piyasaların beklentisi Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutacağını yönünde.