17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Piyasaların beklentisi ne?

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Piyasaların beklentisi ne?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.02.2022 09:58
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. Piyasaların beklentisi Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutacağını yönünde.
Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında!
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında!
Konutta ikili KDV sistemi nasıl işleyecek?
Konutta ikili KDV sistemi nasıl işleyecek?
Elektrikte yeni tarife nasıl olacak?
Elektrikte yeni tarife nasıl olacak?
3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?
3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?
OGS depozitosu iade edilecek mi?
OGS depozitosu iade edilecek mi?
İstanbul’da kiralar düşer mi?
İstanbul’da kiralar düşer mi?
Bursa’da su tüketim bedeline yüzde 7 indirim
Bursa’da su tüketim bedeline yüzde 7 indirim
Fatih 3. arama sondaja başladı
Fatih 3. arama sondaja başladı
3600 ek gösterge için ilk toplantı
3600 ek gösterge için ilk toplantı
Elektrik faturaları düşecek mi?
Elektrik faturaları düşecek mi?
3600 ek gösterge buluşması
3600 ek gösterge buluşması
Tarladan sofraya fiyat farkı!
Tarladan sofraya fiyat farkı!
Daha Fazla Video Göster