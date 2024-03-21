21 Mart 2024, Perşembe
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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte tahminler! Açıklama öncesi dolar ve altın piyasasında son durum ne?
Piyasaların merakla beklediği faiz kararı bugün açıklanacak. Kritik toplantı Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak ve karar saat 14.00'te duyurulacak. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Faiz kararı öncesi dolar ve altın piyasalarında son durum ne? İşte detaylar...