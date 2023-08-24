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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

A Haber
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Giriş: 24.08.2023 08:30
Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Açıklanacak olan faiz oranının ise artış yönünde olması bekleniyor. A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
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