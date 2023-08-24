Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında

Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Açıklanacak olan faiz oranının ise artış yönünde olması bekleniyor. A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.

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