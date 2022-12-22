22 Aralık 2022, Perşembe
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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında!
Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Yılın son faiz kararı bugün belli oluyor. TCMB, geçen ay politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 9'a çekmişti. Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Şimdi ise gözler bankanın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.