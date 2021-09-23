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Gözler Merkez Bankası’nda gelecek faiz kararına çevrildi!

A Haber
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Giriş: 23.09.2021 09:15
Son dakika haberine göre… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. Beklenti anketine katılan uzmanlar faizin sabit tutulacağını beklerken dolar ve Euro cephesinde çıkacak karara kilitlendi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Arzu Fidanverdi aktardı.
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