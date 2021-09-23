23 Eylül 2021, Perşembe
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Gözler Merkez Bankası’nda gelecek faiz kararına çevrildi!
Son dakika haberine göre… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. Beklenti anketine katılan uzmanlar faizin sabit tutulacağını beklerken dolar ve Euro cephesinde çıkacak karara kilitlendi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Arzu Fidanverdi aktardı.