Gözler G-20 toplantılarında! Hindistan'daki toplantıya Bakan Şimşek ve MB Başkanı Erkan da katılacak

Gözler 17-18 Temmuz'da Hindistan'da düzenlenecek G-20 toplantılarında. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Türkiye'yi temsilen toplantılara katılacak. Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüşecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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