Gözler faiz kararında! Merkez Bankası faiz için ne diyecek?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın toplanıyor. MB'nin faiz kararı ne olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN