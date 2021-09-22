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Videolar Ekonomi Videoları Gözler Çin'e çevrildi! Evergrande krizi nedir? Evergrande çökerse ne olur?

Gözler Çin'e çevrildi! Evergrande krizi nedir? Evergrande çökerse ne olur?

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Giriş: 22.09.2021 10:46
Dünya piyasalarını derinden sarsabilecek Evergrande krizi yakından takip ediliyor. Çin’in en büyük şirketlerinden birisi olan Evergrande’nin finansal açıdan zor duruma girmesi küresel piyasalardaki risk iştahını azalattı. Peki; Evergrande krizi nedir? Evergrande çökecek mi? Evergrande çökerse ne olur? Şirketin toplam varlıkları yaklaşık 350 milyar doları (2.3 trilyon yuan) aşıyor.
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