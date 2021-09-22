Gözler Çin'e çevrildi! Evergrande krizi nedir? Evergrande çökerse ne olur?

Dünya piyasalarını derinden sarsabilecek Evergrande krizi yakından takip ediliyor. Çin’in en büyük şirketlerinden birisi olan Evergrande’nin finansal açıdan zor duruma girmesi küresel piyasalardaki risk iştahını azalattı. Peki; Evergrande krizi nedir? Evergrande çökecek mi? Evergrande çökerse ne olur? Şirketin toplam varlıkları yaklaşık 350 milyar doları (2.3 trilyon yuan) aşıyor.