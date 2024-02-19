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Gözler bayram ikramiyesi ödeme tarihlerinde! İkramiyeler ne zaman hesaplara geçecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 12:26
Emeklilerin bayram ikramiye artışı yarın Meclis Komisyonu'nda görüşülecek. İkramiyeler ne zaman hesaplara geçecek? A Haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı.
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