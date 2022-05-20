Google 300 medya kuruluşuna telif hakkı ödeyecek! Uzmanlar A Haber’e yorumladı: “Türkiye için de ödeme yapılmalı”

Ücretsiz içerikler üzerinden para kazanması dolayısıyla suçlanan Google, 300 medya kuruluşuna 'telif hakkı' ödemesi yapacak. Siber güvenlik uzmanları haberin bir maliyetinin olduğunu ve telif ödemelerinin Türkiye için de yapılması gerektiğini söylüyor. Son günlere damga vuran bu konu ile ilgili A Haber, işin uzmanlarına mikrofon uzattı. İşte konuya dair yapılan kritik yorumlar...

A HABER ÖZEL HABER | İnternete yüklenen ücretsiz içeriklerden gelir elde eden Google telif hakkı ödeyecek. Google'ın Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda ve pek çok Avrupa Birliği (AB) ülkesi için 'telif hakkı ödeme kararı'yla birlikte telifin Türkiye'de de uygulanması isteniyor.

GOOGLE "KABUL" DEDİ

Google Avrupa'daki 300 medya kuruluşuna telif hakkı çerçevesinde ödeme yapmayı kabul etti.

A HABER "GOOGLE" MESELESİNİ ARAŞTIRDI

Son günlere damga vuran bu konu ile ilgili A Haber, işin uzmanlarına mikrofon uzattı.

"GOOGLE BİZE DE PARA ÖDESİN"

Siber Güvenlik Uzmanı Ali Keskin, "Bir haber aratıyorsunuz ve tüm detaylara erişebiliyorsunuz Google sayesinde. Google bir ücret ödeyebiliyorsunuz reklam çalışması olarak ama Google size para ödemiyor. İnsanların istediği bu zaten Google bizim içeriklerimizi kullanıyorsa bize para ödesin." açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE İÇİN DE ÖDEME YAPILMALI"

Ali Keskin, Türkiye için de ödeme yapılması gerektiğini anlattı.

Ali Keskin, "Google bu konuda çalışmalarını yürütürken Avrupa'da belirli ülkelerle yaptı. Türkiye'de de olması gerekiyor. Medya faaliyetleri çok fazla bir ülkedeyiz Google'ın Türkiye'deki medya şirketlerine de ödeme yapması gerekiyor." dedi.

"ÇALINTI HABERLERİN DE ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise, Google'ın kazancını içerik sahipleriyle paylaşması gerektiğini söyledi.

Osman Demircan "Çalıntı haberlerin de aslında önüne geçecek bir sistemden bahsediyoruz. Google'dan artık taramaya girdiğinde bu tarz haber hırsızlıklarının da önüne geçecek bir platformmuş gibi görünüyor." dedi.

Demircan, "Haberin bir maliyeti vardır. Google'da aranan her şeyin de Google kazancı var Google bundan para kazanıyor. Haber bir emek ve harcanan zaman var para var Google'ın habere ve kuruluşlara para ödeyecek olması çok ciddi bir adım." yorumunda bulundu.

Telif hakkı ödemesiyle çalıntı haberlerin de önüne geçilmiş olacak.