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Girişimcilik Merkezi ile meslek edindiler! Kimi hobi olarak başladı, kimi gelir kapısı…

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Giriş: 26.12.2022 16:36
Adana'da Yüreğir Belediyesine bağlı faaliyet gösteren Sosyal Girişimcilik Merkezlerinde, kadınlar hem meslek ediniyor hem de yaptığı satışlar ile aile bütçesine katkı sağlıyor.
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