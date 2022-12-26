Girişimcilik Merkezi ile meslek edindiler! Kimi hobi olarak başladı, kimi gelir kapısı…

Adana'da Yüreğir Belediyesine bağlı faaliyet gösteren Sosyal Girişimcilik Merkezlerinde, kadınlar hem meslek ediniyor hem de yaptığı satışlar ile aile bütçesine katkı sağlıyor.

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